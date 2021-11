Daniel Barenboims Rücken verhindert seine Wien-Konzerte im November

Eigentlich hatten sich die Wiener Klassikfreunde auf Daniel Barenboim ab dem 21. November gefreut, war der Dirigent und Klaviervirtuose (der am 1. Jänner das Neujahrskonzert dirigieren soll) doch an vier Abenden mit Beethoven Pianosonaten im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins angekündigt. Diese Konzerttranche muss nun entfallen, da der 79-Jährige durch ein akutes Rückenleiden am Spielen gehindert wird, teilt der Musikverein mit. An Ersatzterminen für 2022 wird gearbeitet, wobei Karten ihre Gültigkeit behalten.