Daft Punk: Auf Erfolg getrimmt

Die PR-Maschine läuft seit Wochen auf Hochtouren. Schließlich werden in das neue Album „Random Access Memories“ hohe Erwartungen gesetzt. Von den Fans, weil es das erste Studioalbum der deklarierten House-Stars seit acht Jahren ist - viel mehr aber noch von der Plattenfirma " Columbia Records" ( Sony). Denn seit mit "Human After All" 2005 das dritte und bislang letzte Daft Punk-Album erschienen ist, hat sich die Musikwelt gehörig verändert. Aber dazu später.

In einer durchgeplanten Werbekampagne wurde den Fans in den vergangenen Wochen Appetit auf das neue Album gemacht. Ein kleiner Teaser bei Saturday Night Life hier, ein kurzes Video beim weltbekannten Coachella-Festival da, eine Liste mit allen 13 Tracks von „Random Access Memories“ dort. Und bis das neue Album am 17. Mai veröffentlicht wird, werden die Fans mit Sicherheit mit neuen Puzzleteilen versorgt werden, die den Sound des neuen Albums ahnen lassen können.