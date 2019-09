"Curated By": Wie Bilder zirkulieren und Galerien Sog erzeugen

Auch wenn Ihr Autor den Weg zu den Newcomern (u.a. „ Gianni Manhattan“ und „Vin Vin Gallery“, beide im 3. Bezirk) noch vor sich hat: Es ist spürbar, dass sich Galerien bei „Curated By“ noch ein bisschen mehr trauen als sonst. So holt Kurator Paul Clinton in der Galerie Emanuel Layr heftige schwule Bildwelten vor einen Vorhang; Adam Budak inszeniert in der Galerie nächst St. Stephan ein surreales Bild- und Objekttheater. Selbst dort, wo weniger neue Netzwerke geknüpft als bestehende gepflegt werden, entsteht Sehenswertes: Etwa eine feine Schau zu Oswald Oberhuber und seinen Geistesverwandten in der Galerie Hilger, kuratiert vom einstigen Kunsthallen-Chef Gerald Matt.