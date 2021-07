Crossover: Neuer Hype um ein geschmähtes Genre

Die neue Lust am Grenzüberschreiten steht in einer langen Tradition. Aber etwas ist anders für die heutigen Erben von so unterschiedlichen Größen wie Nigel Kennedy, David Garrett und Apocalyptica: Sie sind nicht mehr misstrauisch beäugter Randbereich eines seriösen Business, sondern ein Publikumshit, der, man mag es bewerten wie man will, der Klassik im Publikumszuspruch mehr als ebenbürtig ist. Zumindest dort, wo ein zunehmender Teil des Kulturleben stattfindet: Online.