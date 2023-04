Crossing Europe startet mit Doku von der ukrainischen "Eastern Front"

Die anderen Filme zum Thema Ukraine-Krieg sind - im Gegensatz zu "Eastern Front" - wegen der Vorlaufzeiten bereits vor dem russischen Überfall auf das Land im Februar 2022 entstanden, wohl aber unter dem Eindruck der Annexion der Krim und der Kämpfe im Donbass. Der Spielfilm "Butterfly Vision" des ukrainischen Regisseurs Maksym Nakonechnyi etwa hat das Thema der sexuellen Gewalt im Krieg zum Inhalt und erzählt die Geschichte einer ukrainischen Soldatin, die nach ihrem Einsatz im Donbass in Kriegsgefangenschaft gerät. Protagonisten der Doku "We will not fade away" von Alisa Kovalenko sind Jugendliche aus dem Donbass, der Film widmet sich ihren Zukunftsängsten. Und im Zentrum von "The Hamlet Syndrom" von Elwira Niewiera und Piotr Rosołowski stehen eine Gruppe ukrainischer Nachwuchsschauspieler und existenzielle Fragen ihrer Generation nach den Maidan-Protesten.

Traditionelle Fixstarter auf der Themenliste von Crossing Europe sind Erwachsenwerden und das Leben junger Leute in Europa, Migration und Heimat, LGBTIQ+ und Identität sowie mittlerweile auch der Klimawandel. Mit letzterem befasst sich die Dystopie "White Plastic Sky" von Tibor Bánóczki und Sarolta Szabó, in der Budapest auf einer ansonsten völlig unbewohnbaren Erde dank einer Glaskuppel intakt bleibt - mehr oder weniger, denn das Dasein als letzte Insel der Seligen fordert einen grausamen Preis. Die Dokumentation "Tara" von Volker Sattel und Francesca Bertin stellt den gleichnamigen Fluss in Apulien in den Fokus - das augenscheinlich idyllische Gewässer, in dem die Einheimischen so gerne baden und dessen Wasser heilende Wirkung nachgesagt wird, ist durch Industrialisierung ohne Rücksicht auf die Natur ziemlich in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Doku "The Visitors" von Veronika Lišková begleitet eine Wissenschafterin nach Spitzbergen und thematisiert dort die Verletzlichkeit von Ökosystemen.