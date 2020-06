Crossing Europe: Es wird hell in Linz

Aber die schönste Antwort auf finanzielle Trübnis ist immer noch die Kunst selbst. Und da Dollhofer dies weiß, holte sie drei Jungschauspielerinnen aus ausgewählten Festivalbeiträgen auf die Bühne. Anjela Nedyalkova, Hauptdarstellerin des bulgarischen Roadmovies "Avé" brachte es auf den Punkt. Manche Leute würde sie zu Fernsehserien drängen, sie aber sagt: "Ich will Kunst!" Und ausreichend Filmkunst wird es auch in den nächsten Tagen bis Sonntag geben.

In Linz ist es Tradition, am ersten Abend die Vielseitigkeit des Festivals zu unterstreichen. Daher werden gleich vier Eröffnungsfilme angeboten: So zum Beispiel der neue Film der britischen Oscarpreisträgerin Andrea Arnold, "Wuthering Heights" - eine ästhetisch ungewöhnliche Neuverfilmung von Emily Brontës berühmten Roman "Sturmhöhe". In der Doku "Six Million and One" macht sich Regisseur David Fisher gemeinsam mit seinen eigenwilligen Geschwistern auf eine Reise nach Oberösterreich, um die Leidensorte des Vaters aufzusuchen. Dieser hat knapp das KZ in Gusen überlebt. Der drastische Animationsfilm Crulic – The Path to Beyond" leitet sogar zwei Programmsektionen ein: Das heurige Tribute, dass der rumänischen Regisseurin Anca Damian gewidmet ist, und die erstmalig bei Crossing Europe gezeigte Programmschiene "It’s animated!".