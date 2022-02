Cremona öffnet "Haus Stradivari": Kulturzentrum soll Musiker anlocken

In der norditalienischen Stadt Cremona wird im Frühjahr das "Haus Stradivari" eingeweiht. Nach langen Restaurierungsarbeiten wird das ehemalige Haus des größten Geigenbauers aller Zeiten, Antonio Stradivari (1648-1737), wieder eröffnet. Es soll als internationales Kulturzentrum für junge Musiker dienen. Vorangetrieben wird das Projekt von einer Stiftung zusammen mit der Gemeinde Cremonas, der Geburtsstadt Stradivaris.

Wo Stradivari lebte

Das Musikzentrum entsteht im Haus im Zentrum von Cremona, in dem Stradivari zwischen 1667 und 1680 lebte. "Es ist ein großartiges Gefühl, die Casa Stradivari wiederzubeleben. Dieses Haus wird voller Ideen und Inspirationen für junge Musiker sein. Von der alten Werkstatt aus wollen wir musikalische und kulturelle Initiativen ins Leben rufen und der Verbreitung des klassischen Repertoires und des Namens Stradivari in der ganzen Welt neue Impulse geben", sagte der Fabrizio von Arx, künstlerischer Direktor des Hauses.

"Strukturiertes Kulturzentrum"

Das Projekt, das Haus Stradivaris wiederzubeleben, sei eine gute Nachricht für Cremona, kommentierte Bürgermeister Gianluca Galimberti. "Seit Jahren arbeiten wir gemeinsam an der Aufwertung dieses Ortes. Dank dieses Renovierungsprojekts wird die Casa Stradivari zu einem strukturierten Kulturzentrum werden", sagte der Bürgermeister.

Museum seit 2013

Cremona lockt unter anderem mit dem 2013 zu Ehren der Stradivari-Geigen eröffneten Geigenmuseum. Es zeigt die besten Geigen, die in Cremona in fünf Jahrhunderten unter der Leitung großer Meister, wie Andrea Amati und seinen Nachfolgern, Antonio Stradivari und Giuseppe Guarneri del Gesu gebaut wurden.

In kleinen Orten konzentriert

Die Geigenbauerkunst hat sich immer in wenigen kleinen Orten konzentriert: In Cremona, dem deutschen Mittenwald oder dem französischen Mirecourt. Als Blütezeit gilt das 18. Jahrhundert. Antonio Stradivari (1644-1737) gilt als der berühmteste Geigenbauer der Geschichte. Er fertigte im Laufe seines Lebens in Cremona mehr als 1.000 Saiteninstrumente an. Weltweit sind noch etwa 600 Geigen, Cellos, Gitarren und Lauten aus der berühmten Werkstatt erhalten. Sie sind bei Sammlern und Solisten heiß begehrt.