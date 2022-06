Cranach in Wien: Als der alte Meister ein junger Wilder war

Dass die Spurensuche nicht nur für jene interessant ist, die kunsthistorische Detektivarbeit zu schätzen wissen, ist den bildnerischen Qualitäten von Cranachs Frühwerk zu verdanken: Es ist generell dramatischer, drastischer und impulsiver als die spätere, routinierte Bilderproduktion – ein Umstand, der sich auch im Ausstellungstitel „Der wilde Cranach“ widerspiegelt.

Da hängt dem Jesus in der „Schottenkreuzigung“ die bluttriefende Zunge aus dem Hals, während sich weiter unten ein Hund an Menschenknochen labt und eine zombieartige Figur ins Bild ragt. Hinter dem „Heiligen Valentin“ aus der Gemäldegalerie der Wiener Akademie windet sich ein Epileptiker (man rief den Heiligen bei solchen Anfällen an). Bäume, Gewänder, aber auch Gesichter in den Bildern wirken wie vom Sturm zerzaust.