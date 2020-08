Crack Ignaz hat Worte wie „hackln“ nach Deutschland exportiert

Deshalb zog sich Crack Ignaz für eine Weile zurück, feilte in Städten wie Rom, London, Barcelona und Berlin an neuen Sounds und wollte mit „Sturm & Drang“ hinterfragen, was Rap sein kann. Auch die starre inhaltliche Fixierung auf Party, Drogen und ein degradierendes Frauenbild hat ihn gestört.

„Da bin ich allerdings in einem Zwiespalt, denn manchmal genieße ich selbst so grobe Inhalte. Wenn es ein Song ist, der die Energie von Asozialität ausdrücken will, dieses Gefühl, ’ich pfeif auf die Gesellschaft’, hat er eine Berechtigung. Aber wenn das zum Standard und einer permanenten Botschaft wird, ist es problematisch.“