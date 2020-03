Opernstar Plácido Domingo ist nach seiner Erkrankung an Covid-19 in Spitalsbehandlung. Nachdem vor einigen tagen bekannt wurde, dass sich der Sänger mit dem Coronavirus infiziert hatte, wurde er nun in Mexiko stationär aufgenommen. Sein Zustand sei stabil, er werde bis zur "erhofften vollständigen Genesung" im Spital bleiben, hieß es.