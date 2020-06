Country-Sängerin Kitty Wells verstorben

Die "Köngin der Country-Musik" ist tot: Kitty Wells ist am Montag (Ortszeit) nach einem Schlaganfall in ihrem Haus in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee gestorben, wie ihre Familie mitteilte. Wells war 92 Jahre alt. Mit "It Wasn`t God Who Made Honky Tonk Angels" hatte sie 1952 als erste Solosängerin die Spitze der amerikanischen Country-Charts erobert und damit den Weg für weibliche Country-Sängerinnen geebnet. Wells veröffentlichte mehr als 50 Alben und wurde 1976 in die "Country Music Hall of Fame" aufgenommen. Bis ins hohe Alter stand die von US-Medien zum "ersten weiblichen Superstar der Country-Musik" gekürte Wells mit ihrer Gitarre auf der Bühne.