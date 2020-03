Country-Music-Star Kenny Rogers gestorben

Der Country-Musiker Kenny Rogers, geboren 1938 in Houston/Texas, ist am Freitag um 22.25 Uhr (Ortszeit) im Kreise seiner Familie gestorben. Über den Twitter-Account des Musikers verkündeten seine Angehörigen: " Rogers starb zu Hause eines natürlichen Todes unter der Fürsorge seiner Familie".

Kenny Rogers war insgesamt 60 Jahre lang in der Muskbranche tätig. Mit 22 Nummer-Eins-Hits und rund 125 Millionen verkauften Tonträgern zählte er zu den erfolgreichsten Sängern weltweit.

Seine Karriere begann früh: So trat Rogers bereits während seiner Highschool-Zeit in einer Schülerband auf. Seine erste Singe "That Crazy Feeling / We’ll Always Have Each Other" wurde zu einem lokalen Hit. Die frühen Aufnahmen waren im Rock-’n’-Roll-Stil gehalten, dann spielte er Jazz, erst später wechselte Rogers zur Country-Musik,.

Kenny Rogers gelang 1976 der Durchbruch - mit der Single Lucille, die in den US-Country-Charts und in Großbritannien zum Nummer-eins-Erfolg wurde.