Marie Kreutzers "Corsage" geht für Österreich ins Oscar-Rennen. Der Film mit Vicky Krieps, die in Cannes für ihre Darstellung der Kaiserin Elisabeth mit dem Preis als beste Darstellerin in der Sektion „Un Certain Regard“ geehrt wurde, ist Österreichs Einreichung für den Auslands-Oscar, berichtet der Hollywood Reporter. Aus diesen Einreichungen werden letztendlich die fünf nominierten Filme der Kategorie ermittelt.

Krieps verkörpert in dem Film Kaiserin Elisabeth, die im Jahr 1877 soeben ihren 40. Geburtstag begeht und sich nach wie vor strikt an Trainings- und Diätpläne hält, um dem Bild der ewig jungen und schönen Monarchin zu entsprechen. Doch in ihr wächst der Widerstand. Sie will aus dem Korsett der ihr zugedachten Rolle ausbrechen, was Kreutzer, die auch für das Drehbuch verantwortlich zeichnete, mit unkonventionellem Blick und bewusst gesetzten Interventionen erzählt.