Coronavirus: US-Songwriter John Prine gestorben

John Prines spezielles Talent lag darin, Erfahrungen einfacher Menschen in poetische Form zu gießen. Einige seiner frühen Stücke schrieb der im US-Staat Illinois geborene Musiker, als er in den frühen 1960er Jahren als Postbote in Chicago arbeitete. Sein Militärdienst, den er nicht in Vietnam, sondern am US-Truppenstützpunkt in Stuttgart ableistete, inspirierte ihn zum Titel " Sam Stone", der von einem traumatisierten Veteran handelt, der morphinsüchtig wird: "There's a hole in daddy's arm where all the money goes", setzt der bitter-pointierte Refrain an.