Coronavirus-Krise: Sonderfonds der Literar-Mechana für Autoren

Die Verwertungsgesellschaft Literar-Mechana hat angekündigt, einen Sonderfonds, dotiert mit einer Million Euro, einzurichten. Man will, so Geschäftsführerin Sandra Csillag, Autoren, Dramatikern, Drehbuchautoren und Übersetzern unbürokratisch eine Überbrückungshilfe bei Honorarausfällen für ersatzlos ausgefallene Veranstaltungen und Projekte sowie bei anderen Notfällen aufgrund der aktuellen Krisensituation leisten.



Csillag weiter: "Wir sind uns dessen bewusst, dass diese Maßnahme nur zur Abfederung der ersten Auswirkungen der Krise und als Notfallinstrument dienen kann. Die seitens der Bundesregierung in Aussichtgestellten Unterstützungsleistungen sind dringend zur nachhaltigen Bewältigung erforderlich, um dengrößten Schaden von den Autor/inn/en und der Buchbranche abzuwenden."