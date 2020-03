Coronavirus - Cleveland Orchestra sagt Europa-Tournee ab

Das Cleveland Orchestra sagt aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus seine kommende Tournee ab. Geplant waren unter Chefdirigent Franz Welser-Möst sieben Konzerte in der Zeit von 19. bis 26. März in Europa (Linzer Brucknerhaus, Wiener Musikverein und Philharmonie de Paris) sowie vier Konzerte von 31. März bis 4. April im Rahmen des Abu Dhabi Festivals.

"Gesundheit hat Priorität"

"Die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Musiker, Mitarbeiter und Donatoren haben für uns absolute Priorität", wurde André Gremillet, Präsident und CEO des Cleveland Orchestra, am Montag in einer Aussendung zitiert. "Laufende Nachrichtenberichte über das Coronavirus (Covid-19) haben bei uns allen Fragen und Bedenken bezüglich der bevorstehenden Tournee ausgelöst. Wir haben die Situation des Coronavirus genau beobachtet, wobei wir uns darauf konzentriert haben, Fakten von den vielen qualifizierten medizinischen Experten zu sammeln, die uns hier in Cleveland und auf der ganzen Welt zur Verfügung stehen. Nach ausführlichen Beratungen und auf der Grundlage der Informationen dieser Experten haben wir beschlossen, dass das Cleveland Orchestra für unsere bereits angekündigte Tournee im März und April dieses Jahres nicht nach Europa und Abu Dhabi reisen wird."

Kartenpreis wird erstattet

Man prüfe die Möglichkeit, einige dieser Konzerte auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Für die drei in Wien geplanten Auftritte am 24., 25. und 26. März wird der Kartenpreis erstattet, wie der Musikverein mitteilte. Kartenkäufer sollen schriftlich über die Modalitäten informiert werden.