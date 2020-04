Corona: Sting nahm Remix von "Don't Stand So Close to Me"auf

Ein toller, schon länger zurückliegender The Police-Hit, der nun wieder, allerdings in einem traurigen Zusammenhang, auflebt: "Don't Stand So Close to Me": Kaum ein Songtitel passt wohl besser zu den derzeitigen Regeln des Abstandhaltens in der Coronavirus-Pandemie. Das dachte sich wohl auch US-Comedian Jimmy Fallon. Für seine "The Tonight Show" nahm er den alten Song der britischen Rockgruppe The Police gemeinsam mit deren Ex-Frontmann Sting und den US-Rappern von "The Roots" neu auf.