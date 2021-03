Corona im Ensemble: Staatsoper verschiebt "Parsifal"-Aufzeichnung

Wegen eines Corona-Falls im Ensemble muss die Wiener Staatsoper die Aufzeichnung der neuen "Parsifal"-Produktion verschieben. Auch der geplante Sendetermin im ORF (sowie der Schwerpunkt rund um Parsifal am 5. April) muss demnach geändert werden, hieß es in einer Aussendung. Die Neuproduktion ist überaus prominent besetzt: Unter der Regie von Kirill Serebrennikov und dem Dirigat von Philippe Jordan sind Jonas Kaufmann in der Titelpartie, Elina Garanca als Kundry, Ludovic Tézier als Amfortas, Georg Zeppenfeld als Gurnemanz und Wolfgang Koch als Klingsor angekündigt.

Die Proben ruhen nun bis Anfang kommender Woche, neue Termine werden später bekanntgegegen.