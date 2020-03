Corona: Für Tom-Cruise-Film wird Rom in England nachgebaut

Bis jetzt waren die "unmöglichen Missionen" von Tom Cruise am Ende doch immer möglich. Das hat sich nun geändert: Der Außendreh in Italien für "Mission: Impossible" Teil 7 ist wegen des Coronavirus endgültig abgesagt. Nun soll laut "The Sun" ein riesiger Studioset mit römischen Sehenswürdigeiten und Häusern in England entstehen. So wird demnach u.a. die berühmte Spanische Treppe in Rom nachgebaut. Dies werde zwar "ein Vermögen kosten", aber sei immer noch billiger, als den Film ganz abzusagen.