Corona-Absagen: Strafanzeige gegen Hinterhäuser und Crepaz

Am 27. Dezember soll der mehrfach verschobene zivilrechtliche Gerichtstermin zur Musterklage gegen die Salzburger Festspiele u. a. wegen des Vorwurfs unzulässiger Dienstverhältnisse im Chorbereich und jahrzehntelanger Nichtbezahlung und -versicherung der Vorprobenzeit gegenüber den Zusatzmitgliedern der Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor stattfinden. Nun haben die Kläger von "art but fair UNITED" Strafanzeige wegen "schweren Betrugs durch Täuschung" eingereicht.

Konkret richtet sich die Anzeige des Berufsverbands für Freischaffende der Darstellenden Kunst und Musik bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) gegen Intendanten Markus Hinterhäuser und den kaufmännischen Geschäftsführer Lukas Crepaz. "Vor allem im Hinblick auf die Vorgänge um die Absage an das ganze 'Jedermann'-Ensemble vor einigen Wochen und die darauf folgenden öffentlichen Statements der Festspielführung ist die Klärung der persönlichen Verantwortung an den Umständen der Absagen 2020 unabdingbar", heißt es seitens "art but fair UNITED" in einer Aussendung vom Freitag. Seitens der WKStA verwies man gegenüber der APA auf die Prüfung der Anzeige, sobald diese eingelangt sei.