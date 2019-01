Corinna Milborn: Zurück mit neuem Schwung

Diese zwei völlig unterschiedlichen Arten, Politik zu betreiben, werden in weiterer Folge auch den EU-Wahlkampf prägen, meint Milborn: „Gestaltet man ein solidarisches, soziales, liberales Europa oder geht man mehr ins Nationale und schließt Grenzen? Das werden die ganz großen Linien sein und das schlägt auch auf die österreichische Politik durch.“

Wie geht der Sender mit der EU-Wahl (23. bis 26. Mai) um? „Wir werden das Thema sehr groß behandeln“, sagt Milborn. „Ich halte es für extrem wichtig, was auf EU-Ebene passiert – das bestimmt zu 70, 80 Prozent die Gesetze, die bei uns beschlossen werden.“ Die anstehende EU-Wahl, bei der das Parlament gewählt und damit in weiterer Folge auch die Repräsentanten wichtiger europäischer Institutionen wie der Kommissionspräsident bestimmt werden, seien entscheidend für die Frage, „in welche Richtung sich die EU weiterentwickelt und wie unsere Zukunft in Österreich aussieht“.