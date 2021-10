Jochen Rindt: Cool, charismatisch und todesmutig

Heldenverehrung gehört zum Geschäft: Das Graz Museum bewirbt seine vielschichtige Dauerausstellung „360 Graz. Eine Geschichte der Stadt“ auf Plakaten mit einem Foto von Arnold Schwarzenegger als Jungspund, der bereits die Muskeln spielen lässt. Bis 24. April 2022 zeigt Direktor Otto Hochreiter zudem die Schau „Jochen Rindt, Mythos, Graz“. Was die beiden „Söhne der Stadt“ neben dem steirischen Dialekt eint: Sie wurden nicht in Graz geboren.

Äußerer Anlass ist – aufgrund von Covid verspätet – der 50. Todestag des Rennfahrers, der am 5. September 1970 beim Training in Monza starb und sechs Tage später auf dem Grazer Zentralfriedhof bestattet wurde. Um es gleich vorwegzunehmen: Der von Beat Gugger, Annette Rainer und Martina Zerovnik kuratierte Rückblick begeistert nicht nur Motorsportfans und nicht nur Grazer. Denn er arbeitet viele Facetten von Jochen Rindt – cool, authentisch, charismatisch, familiär, modern, erfolgreich, todesmutig, schnell – heraus und ordnet diesen eine stattliche Anzahl von Memorabilia zu.

Benedikt Haid und Martin Embacher wollten mit dem Design in Schwarz-Weiß bzw. der Typografie „Drive“ vermitteln; das ist ihnen gelungen. Zu sehen sind viele Fotos (Rindt mit Udo Jürgens, Rindt mit Josef Krainer, Rindt im Cockpit, Rindt mit Playboy) – und auch der Terminkalender 1970: Am 12. Dezember findet man mit Bleistift den Eintrag „Paris?“. An diesem Tag wurde ebendort der Formel-1-Titel verliehen. Jochen Rindt irrte sich mit seinem Satz „Bei Lotus kann ich Weltmeister werden oder sterben“ nur im „oder“: Er wurde Weltmeister – aber eben posthum.

Der Fokus der Schau liegt aber auf den ersten zwei Lebensjahrzehnten: Karl Jochen Rindt wird am 18. April 1942 in Mainz geboren, wo sein Vater eine Gewürzmühle betreibt. Seine Mutter, eine Grazerin, ist „eine selbstbewusste Frau mit einem Faible für Autos und Flugzeuge“.

Das Dritte Reich erreicht wenig später seine größte Ausdehnung. Im Sommer 1943 kommen die Eltern in Hamburg bei einen Luftangriff ums Leben. Rindt erbt die Mühle und wächst bei seinen wohlhabenden Großeltern am Ruckerlberggürtel, der besten Wohngegend von Graz, auf. Hugo und Gisa Martinowitz sind überzeugte NSDAP-Mitglieder. Ein ärztliches Gutachten befreit den Juristen Martinowitz 1947 von „Sühnefolgen“ und beruflichen Einschränkungen.

Die „privilegierte Herkunft“, so ist in der Schau zu lesen, verleiht Rindt eine Sonderstellung. Die Schüchternheit legt er bald ab: Er rebelliert, schert sich weder um seine Ausbildung noch um Regeln, er rast mit dem Sissi-Moped durch Graz und will Rennfahrer werden.