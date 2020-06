"Rise Like A Phoenix": Ein vier Jahre alter Hit

Vergangenen Winter in Hamburg: Der Songwriter Alexander Zuckowski sitzt am Computer in seinem Studio. Eben hat er eine Anfrage aus Wien bekommen. Für den Eurovision-Song-Contest-Beitrag einer gewissen Conchita Wurst soll er ein Lied einschicken.

"Der Anfrage lagen Links zu Conchitas Website bei", erinnert er sich im Interview mit dem KURIER. "Ich habe mir das durchgeschaut und gedacht, das ist der ideale Interpret für ,Rise Like A Phoenix‘. Als ich dann noch einen Live-Auftritt von Conchita sah, habe ich im Kleinen das gemerkt, was Samstagnacht Millionen gesehen haben: Dass diese Figur Conchita Wurst ,Rise Like A Phoenix‘ mit so einer Authentizität und Würde darstellen und mit so einer tollen Stimme interpretieren kann, dass das etwas ganz Spezielles wird!"

Vier Jahre, sagt der Sohn des deutschen Kinderlieder-Autors Rolf Zuckowski, sei der Song gelegen. Denn geschrieben wurde er für ein anderes Projekt: "Der amerikanische Textautor Charly Mason hat bei uns angefragt, ob wir an einem Projekt im Stil von Shirley Bassey mitarbeiten wollen. Dafür schrieben wir den Song, das Projekt kam aber nie zustande."