Er ist weniger lang auf der Welt, als Axel Corti tot ist. Und doch hat ein junger Musiker nun ein Festival im Namen des vor 30 Jahren verstorbenen Regisseurs gegründet. Der Grund: Neugier. Benjamin Herzl, 1994 geboren, ist in der Nähe des letzten Wohnortes von Axel Corti in Arnsdorf bei Salzburg aufgewachsen. „Ich bin mir nicht sicher, ob er das gut finden würde, was ich da in seinem Namen mache. Ich weiß, dass Axel Corti Verachtung hatte für das Hinterher, das Nachwassern, die Zitatentüte und genau das versuche ich mit diesem Festival zu vermeiden“, sagt der Geiger Benjamin Herzl, der mit den Concerti Corti ein Festival zu Ehren Axel Cortis gegründet hat.