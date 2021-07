Commissario Brunetti reicht ein kurzer Blick in den Schlachthof

Brunetti steht oft am Fenster, redet nichts, schaut nur.

An seinem Schmerz ändert nichts, dass seine Paola trotz ihrer Arbeit an der Universität daheim zu Mittag drei Gänge auf den Tisch stellt, Tagliatelle mit Jakobsmuscheln, Tintenfisch mit Erbsen bzw. gebackenen Fenchel und crostata di fragole.

Und der echte Canaletto in der Küche ist auch kein Trost mehr.

Es liegt an Italien generell, an den immer teurer werdenden Restaurants in Venedig im Speziellen. Und an der Geschichte eines alten Mannes, der nicht mehr in der Lage war, seine an Alzheimer leidende Frau zu pflegen, aber mit den nach Abzug der Miete verbleibenden 250 Euro konnte er keine Hilfe engagieren ... also brachte er zuerst sie um, dann sich selbst.

Vorher hatten die beiden ein letztes Mal Kaffee miteinander getrunken.

Und es liegt am Hauptthema, das ebenfalls schwer im Magen liegt: Im Kanal treibt ein erstochener Mann. Er sieht aus, wie man sich einen Verbrecher vorstellt. Massig. Kein Hals. Stiernacken.

Aber er ist ein Guter. Ein Tierarzt aus Mestre, der im Schlachthof gearbeitet hat. Der dafür sorgen sollte, dass nur das Fleisch gesunder Tiere auf den Lebensmittelmarkt kommt.