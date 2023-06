Comeback von Sigur Rós: Zwischen Melancholie, Träumen und Hoffnung

In einer „depressiven, schweren und intensiven Zeit“, sagt Sigur-Rós-Sänger Jónsi Birgisson, sei „Átta“ entstanden, das eben erschienene achte Album der isländischen Ausnahme-Band. Und damit meint der in Los Angeles lebende Musiker nicht einmal die Pandemie, sondern einzig und alleine die Ereignisse in seinem privaten und beruflichen Umfeld.

Gleich zwei Mal wurden Sigur Rós nämlich in den vergangenen zehn Jahren in Island wegen Steuerhinterziehung angeklagt. Je nachdem, wen in der Band man dazu befragt, lag das an Missverständnissen und Buchhaltungsfehlern (Bassist Georg Hólm) oder an einer Schikane der Behörden (Birgisson).