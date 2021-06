Comeback von Blur: Hongkong machte aus Rivalen Freunde

Jahrelang waren Coxon und Albarn mehr Kontrahenten als Freunde gewesen. Speziell, nachdem Coxon 2003 ausgestiegen war, weil ihn die Band in der schwierigen Phase nach seinem Alkohol-Entzug im Studio nicht mehr dabeihaben wollte.

" Damon und ich waren Rivalen geworden", erinnert sich Coxon. "Aber damals war Blur alles, was wir hatten. Deshalb waren wir so leidenschaftlich, so willig zu kämpfen. Jetzt haben wir uns ein Leben außerhalb der Band aufgebaut und sehen alles viel entspannter. Das Angebot, die Hongkong-Tapes zu bearbeiten, war meine Art, ,Sorry‘ zu sagen."

Albarn war auch sofort begeistert von der Idee: "Emotional lief es zwischen uns so unproblematisch wie seit den Aufnahmen zu ,Parklife‘ nicht mehr. Ich fand süß, dass er Zeit in Blur investieren wollte."

Nervös waren sie trotzdem beide, als Albarn sich die fertigen Songs anhörte. " Graham und ich hielten uns dabei an den Händen,weil das so wichtig für uns war", erinnert sich Albarn. "Aber ich konnte gar nicht anders: Ich musste diese Songs lieben." So flog Albarn nach Weihnachten noch einmal nach Hongkong, um dort die 2013 assoziativ eingesungenen Texte zu vervollständigen. Zurück kam er mit Liedern über seine Freundschaft zu Coxon, aber auch das Regime in China.

Ist "The Magic Whip" ein Neustart für Blur? "Ich würde sagen, Nein", grinst Albarn. "Aber ich bin bekannt dafür, eines zu sagen und etwas anderes zu tun."