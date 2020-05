Comeback mit Ecken und Kurven

„Cease Fire“ („Waffenstillstand“) hat Christina Aguilera einen der neuen Songs von „Lotus“ genannt. Beeinflusst, sagt sie, wurde dieser „Ruf nach Frieden“ von ihrer Arbeit als Sprecherin des „ World Food Programme“ der UNO. „Ich bin mit ihnen nach Haiti und Guatemala gefahren und habe dort so viel Leid und Zerstörung gesehen. Und all die Dinge, die mir die Leute dort erzählten – selbst wenn es nicht mit dem World Food Programme in Zusammenhang stand – das war zutiefst bewegend.“

Seitdem sie 2009 begann, für die UNO auf die Probleme mit Hunger und Unterernährung aufmerksam zu machen, hat Aguilera geholfen 22 Millionen Dollar an Spenden zu sammeln, mit denen 90 Millionen Mahlzeiten an Hungernde verteilt werden konnten. Anfang Oktober bekam Aguilera für diese Bemühungen von Hilary Clinton den „ George McGovern Leadership Award“. „Für nur 25 Cent pro Tag kann man ein Kind in der Schule mit Nahrung versorgen. Ich habe mit eigenen Augen gesehen, was das für einen Unterschied macht“, sagte sie dabei.