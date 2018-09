Comeback für zwei Klassiker

Zehn Jahre hatte David Bowie gewartet. So lange, dass keiner mehr glaubte, dass er je wieder eine Platte machen wird. Und dann an seinem Geburtstag, am 8. 1., überraschte er aus dem Nichts heraus mit der großartigen Single „Where Are We Now“.

Im März erschien „The Next Day“, das 24. Studio-Album des vielleicht einflussreichsten Musikers, den die Rockmusik je hatte. Dazu gab es großartige Videos. Und in London wurde David Bowie mit einer Ausstellung (siehe Bildergalerie) geehrt, die fünf Monate lang komplett überlaufen war.

David Bowie als Schamane des 21. Jahrhunderts