Coldplay setzen mit ihrem neuen Album auf Hits statt Innovation

Dafür haben sich Coldplay den schwedischen Produzenten Max Martin geholt, der hinter Welthits von Britney Spears, Pink und Katy Perry steckt. Einen ersten Vorgeschmack darauf bot schon im Sommer der Song „Higher Power“ – ein fröhlich dahintänzelnder Pop-Ohrwurm mit tickendem Rhythmus in der Strophe und monumentaler Instrumentierung im Refrain. Die meisten Songs von „Music Of The Spheres“ gehen in diese Richtung, geben den Fans, was sie bisher an Coldplay geliebt haben: Große Melodien, Martins hohe Stimme, Pathos in den Liebesliedern, fast naives Bemühen um Positivität, wenn es um Soziales und das Menschsein in der heutigen Zeit geht.