"Cobra 11"-Schauspieler Oliver starb mit Töchtern bei Flugzeugabsturz

Zwei Staffeln "Alarm für Cobra 11"

Der als Christian Klepser geborene Schauspieler wirkte in mehr als 60 Kino- und Fernsehproduktionen mit. Bekanntheit beim deutschen Publikum erlangte der Schauspieler vor allem durch seine Rolle in der RTL-Serie "Alarm für Cobra 11", in der er zwei Staffeln mitspielte. 2019 war er auch für einen Dreh in Wien. Gemeinsam mit US-Schauspielerin Elisabeth Harnois und Dancing Star Thomas Kraml stand er als Hauptdarsteller für die US-Fernsehkomödie "Christmas in Vienna" vor der Kamera.

In kleineren Rollen war er auch in Hollywood-Produktionen zu sehen, etwa neben George Clooney in "The Good German - In den Ruinen von Berlin", neben Tom Cruise in "Operation Walküre" und in "Speed Racer".