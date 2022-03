Cley Freude initiierte #YesWeCare: Großkonzert auf dem Heldenplatz

„Drei Tage nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs wusste ich, ich muss deutlich zeigen, wie sehr ich dagegen bin.“ Deshalb organisierte der Liedermacher Cley Freude zusammen mit Daniel Landau und der Konzert-Agentur Arcadia-Live das #YesWeCare-Event. Es startet heute, Sonntag, um 13 Uhr am Wiener Heldenplatz.

Mit einem Lichtermeer, Auftritten von Acts wie Conchita (als Ersatz für Ostbahn Kurti), Wanda, Oska und Lemo und Reden von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und „Nachbar In Not“-Chef Pius Strobl ist es Friedenskundgebung und Benefizkonzert in einem. Der Eintritt ist zwar frei, aber es wird Spendenboxen von „Nachbar in Not“ geben. Und Puls24 überträgt von 13 Uhr bis zum Finale um 23 Uhr live.

Cley Freude hat sich auch in seinen Songs immer schon sozial engagiert. „Sabine“ schrieb er zum Beispiel, als er als Sanitäter arbeitete und im Einsatz die an Drogen verstorbene Sabine fand, die nach ihrem Tod zehn Stunden beim Bahnhof gelegen hatte.

Freude wird am Nachmittag auftreten, weil „mich ja noch keiner kennt“. Obwohl er glaubt, dass da erst ein Bruchteil der erwarteten 100.000 Zuschauer am Heldenplatz sein wird, ist er schon hypernervös: „Coronabedingt war mein größter Auftritt bisher vor 100 Zusehern. Aber das ist es wert. Diese Veranstaltung wird nicht den Krieg beenden. Aber Leute wie Putin haben Angst davor, dass ein Volk aufsteht, und sagt: ,So nicht!‘ Deshalb können solche Solidaritätskundgebungen auch viel bewirken.“