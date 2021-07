Clemens J. Setz: Sein Leben wird immer „zwirniger“

Bevor in seinen Büchern Würmer mit Phantomschmerzen auftraten, bevor Räume Migräne bekamen, Bienen von feuchten Rechtecken träumten und Schneidezähne wie Skier in Pflugstellung aussahen – bevor er seine Liebe zu langen Sätzen und erfundenen Wörtern entwickelte, dichtete Clemens J. Setz knapp:

Nest bauen

Eier legen

brüten

Junge schlüpfen aus

füttern

flügge

neue Amseln

Der Grazer ging damals in die zweite Volksschulklasse. So fing es an, was Dienstag zu seiner nächsten Literatur-Auszeichnung, der 18., führte. Zur größten im deutschsprachigen Raum:

Clemens J. Setz, 38 ist er mittlerweile, bekommt den mit 50.000 Euro dotierten Georg-Büchner-Preis 2021 der deutschen Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt. Am 6. November wird er übergeben.