Claudius von Stolzmann: Der Haudegen mit „Hummeln im Hintern“

Bei seinem Namen denkt man vielleicht an einen Sturm-und-Drang-Kollegen von Schiller. Oder an einen Lyriker der Romantik. Doch Claudius von Stolzmann heißt wirklich so. Seit Jahren rackert er unermüdlich in der Josefstadt, nun realisiert er sich einen lang gehegten Wunsch: als Highlander von Dänemark.

KURIER: Sie wurden 1981 in Bonn geboren – in eine bürgerliche Familie. Der Revoluzzer beugte sich nicht und wurde Künstler?

Claudius von Stolzmann: Das hat nichts mit Revoluzzertum zu tun. Das Schauspielen ist mir in der Schule begegnet. Es gab ein paar, die mitmachen wollten, darunter die, die einen kleinen Narzissmusknacks haben, die mehr Aufmerksamkeit wollen. Zu denen gehörte ich. Dann hatte ich Blut geleckt.

Aber zunächst …

Meine beiden Großväter waren Diplomaten, viel in der Welt unterwegs, und haben ihr Interesse für Sprachen und Kulturen ihren Kindern weitergegeben. So kam es, dass auch ich Sprachen interessant finde – oder die Auseinandersetzung mit Sprache. Nach meinem Zivildienst in Madrid ging ich nach Holland, um International Business zu studieren. Das hat nur ein halbes Jahr geklappt. Zu viel Mathe und Statistik. Ich bin zurück nach Deutschland und begann in Düsseldorf mit Medizin. Nebenbei Uni-Theater, Off-Theater, Laien-Theater, das wurde dann immer mehr. Aber 50 Prozent Elan reichen nicht für ein Medizinstudium.

Gescheitert an der Anatomie?

Biochemie! Die Wiederholungsprüfung war am gleichen Tag wie die Endrunde für die Schauspielschule in Frankfurt. Und so habe ich die Entscheidung getroffen.

Sie blieben nur ein Jahr.

Weil es auch auf der Schauspielschule Ernst Busch in Berlin geklappt hat. Mir war aufgefallen, dass die Menschen, die die interessanteren Projekte und Filme machen, von dort kamen. Und so sagte ich mir: Auch wenn ich ein Jahr verliere, ist vielleicht besser, wenn ich wechsle.

Schon bald traten Sie an der Schaubühne auf – und an der Volksbühne.

Das sind so Zufälle. Mich rief ein Kollege an: Jemand war wegen eines „Tatort“-Drehs ausgefallen, sie würden jemanden brauchen, der echt lustig ist. Kannst du mal kommen? Ich machte fünf Minuten Quatsch – und dann sagte der Regisseur: Okay, du bist dabei. Man hat halt manchmal ein bisschen Glück.

Sie kamen früh nach Wien. Wieso?

Es war genau das Gleiche. Ein Dozent sagte mir: „Die suchen am Volkstheater jemanden für die Hauptrolle in der ,Reifeprüfung‘.“ Glücklicherweise hatte ich den Film mehrmals gesehen, war ein großer Dustin-Hoffman-Fan. In Wien erfuhr ich den Grund: Der Kollege, der die Rolle als Gast spielen sollte, hatte anderswo einen Zwei-Jahres-Vertrag bekommen. Ich bekam sie. Daraus ergab sich die nächste Arbeit, „Don Juan“ in der Regie von Stephan Müller, der jetzt den „Hamlet“ macht. Und daraus entstand wieder was am Volkstheater – mit Thomas Birkmeir. So kam es, dass ich auch im Theater der Jugend spielte.

Aber Sie blieben nicht in Wien, gingen nach Stuttgart und New York. Was bewog Sie zur Rückkehr?

Bei Probenarbeiten in Salzburg hatte ich sehr viel Spaß mit einem Kollegen. Er meinte: „Du musst an die Josefstadt kommen! Ich rede mal mit dem Herbert!“ Irgendwann hieß es: Herbert möchte dich treffen, nein, Herbert hat keine Zeit, ja, Herbert möchte dich doch treffen. Und nach dem Gespräch sagte er (Stolzmann imitiert Föttinger): „Dann mach ma des! Aber richtig!“

Und wer war der Kollege?

Florian Teichtmeister. Ein schwieriges Thema.