Ein Statement gegen die Gier – und für die Lebenssüße

Es gibt einige neue Attraktionen seit der Premiere der fein austarierten Show in Köln vor dem Sommer: Sie hat Kraft, Witz und Poesie.

Das Trio Laruss greift das alte Zirkus-Genre der "Goldmenschen" wieder auf. Das Artisten-Duo Viro vollführt an seidenen Tüchern unter dem Chapiteau ein sinnliches Luft-Pas de deux.

Die Truppe Rokashkov zeigt Akrobatik am Reck. Atemberaubend auch die ehemalige Kunstturnerin Geraldine Philadelphia, die Reifen kreisen lässt, in immer neuen Posen jongliert und balanciert. Und die Frisur von Karl Trunks Ponys, den einzigen Tieren im Programm, erinnert entfernt an den Bubikopf von Mireille Mathieu.

Unter dem Namen Les Paul gestalten die drei Kinder von Zirkusdirektor Bernhard Paul – Vivian (24), Adrian (22) und Lilian (15) – mit ihrem Partner Jemile Martinez eine rasante Rollschuhakrobatiknummer.

Der absolute Höhepunkt ist freilich das "Entschleunigungsmikado" des New Yorkers Andreis Jacobs Rigolo: Der "Herr über die Schwerkraft" kreiert aus einer zarten Fasanenfeder und 13 Palmästen ein schwebend leichtes Gebilde. Ein Wunder der Balance.

Irgendwo erklingt stets eine melancholische Melodie, die an Fellini erinnert. Ein Kosmos, dessen Sinnlichkeit mehr reizt als nur unsere fünf Sinne, ist das Metier des Circus Roncalli. Der versteht sich seit fast 40 Jahren darauf, mit Kühnheiten zu verblüffen, mit Komik umzuwerfen, mit Eleganz und Anmut zu entzücken.

Alles sieht so leicht aus und ist doch Hochleistungsentertainment. Wie nonchalant aus dem Ärmel geschüttelt. "Time is Honey". Ein Statement "gegen die weit verbreitete Gier – und für das Schöne, das Poetische, die Lebenssüße", sagt Paul.

Also: Zeit ist Honig. Sie wird einem zumindest im Circus Roncalli versüßt. Ohne dass die Unterhaltung je zähflüssig würde. Im Gegenteil. Da wird im Vertrauen auf jede noch so verrückte Idee suggeriert: Die Fantasie, das Staunen und das Träumen sind alles. Und die pure Logik? Nichts.

KURIER-Wertung:

