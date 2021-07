Als würde die Zeit stehen bleiben

In "Kooza" folgen hochtechnische Nummern in schnellem Rhythmus aufeinander. Die Musik treibt das Konglomerat aus Aladins Wunderlampe, Faust und Zauberer von Oz voran. Sie wurde eigens für das Programm komponiert: Eine Melange aus Pop mit Versatzstücken aus der arabischen und afrikanischen Musik, Pop-Rock und indischen Klängen, aus Hard Bop Jazz, Soul und osteuropäischer Chormusik.

Der Name des Spektakels geht auf das Sanskrit-Wort " Koza" zurück, was so viel wie "Kiste", "Box" oder "Schatz" bedeutet.

Für Michael Smith hat der Begriff auch noch eine andere Bedeutung: hochgefährlich. "It is a high tension show". Eine Hochspannungsschau – mit Fahrrad-Artisten beim doppelten Hochseilakt in zehn Metern Höhe und halsbrecherischer Akrobatik auf dem schnell rotierenden Todesrad.

Info: "Kooza", 8. Mai bis 15. Juni in Neu Marx, Karten 01/96096 www.cirquedusoleil.com