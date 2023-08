Christina Stürmer: Comeback mit Akustik-Show und illustren Gästen

Vor Beginn gab es nämlich erstmal viele Anweisungen von Regisseur Ingo Pertramer, was man nicht tun soll, dazu Applausproben, damit die Toningenieure ihre Einstellungen machen können. Ein leicht einschüchterndes Ambiente also zum Start. Und dann begann Stürmer in der mit Teppichen, Bücherregalen und Lehnsesseln wie ein Wohnzimmer gestalteten Kulisse auch noch mit einigen weniger bekannten Songs wie „Die Welt“ und „Was wirklich bleibt“.

Sie gewinnen in den Akustik-Arrangements, die neben den Musikern von Stürmers Band und ihrem Partner und Gitarristen Oliver Varga von in der Loge platzierten Bläsern, einer Perkussionistin, einer Pianistin und einem vierköpfigen Chor getragen werden. Bei „Unsere besten Tage“ kam Ursula Strauss als Gast dazu und jetzt – nach dem Ambros-Auftritt – kann auch Stürmer selbst die Besucher immer wieder von den Sesseln reißen.