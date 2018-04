Christian Locker: Unnötiges Österreich

Christian Locker hat seinen wahrscheinlich letzten Roman geschrieben. Er ist sehr krank. „Unnötiges Österreich“ ist eine Satire, surrealer denn je. Der Höhepunkt im Schaffen Lockers. Mit seinen Büchern beschritt er einen Weg, der für „bodenständige“ Leser versperrt ist.

Aber wer sich auf die Fantasien des Wieners einlässt, hat schon eine Parallelwelt mit Habsburgern besichtigt (im Roman „Den Galgenvogel abgeschossen“), und er hat Wien als Vorort von Bratislava erlebt („Wann endet die Gemütlichkeit?“).

Seit in „Einfach jeder“ in Schwarzau im Gebirge willkürliche Todesurteile vollstreckt wurden, auch durch Löwen, hat Locker einen Stil entwickelt, der ihn in die Nähe Hermanovsky-Orlandos brachte.

Im neuen Buch gibt es Wien nicht mehr. Österreichs Versuch, sich der Welt zu öffnen, ging schief. Nationalstolz trieb auch den Bundeskanzler in die Flucht. Im Altersheim würden die Bewohner gern von der Innenministerin, die sich hierher verirrt hat, wissen, was geschieht.

So kann man „Unnötiges Österreich“ lesen. Zeitweise. Aber die Sache mit der Wahrheit ist kompliziert, und Christian Locker hatte nicht vor, alles zu vereinfachen.

Er hat – gekonnt – ein Gebilde geknüpft, in dem durch die Zeit gesprungen wird. Es wird deshalb zu Begegnungen mit sich selbst kommen, als Kind im Spital, als alter Mann vor dem Spiegel ...

Und es wird wohl so sein, dass Österreich noch nicht ganz am Ende ist. Dass der Untergang herbeigeschrieben wurde. Von einem Schriftsteller, der in die Zukunft geschaut hat. Er ist Locker ähnlich. Dessen Autobiografie ist gut versteckt.

Es wird zwar weniger gesoffen als in früheren Romanen. Aber geraucht wird viel. Christian Locker ist noch immer Kettenraucher. „Und Beisl-Fetischist. Ich kann gar nicht für ein absolutes Rauchverbot in der Gastronomie sein – egal, welche Regierung gerade regiert.“

Viele verschwinden, ohne hervorgebracht zu haben, was in ihnen steckte. Zu ihnen gehört Christian Locker bestimmt nicht.



Christian

Locker:

„Unnötiges

Österreich“

Edition Rosner.

360 Seiten.

26,90 Euro.

KURIER-Wertung: ****