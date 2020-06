Chris Adrian erzählt Shakespeare neu

Rascheldiknisterdiplopp. Harry Rowohlt hat sich ausgetobt. Tsutsidutsidö. "Ich, Kater Robinson" ( Hanser, 15,40 Euro) ist aber sein einziges Kinderbuch geblieben – wobei 1988, als es erstmals erschien und zum "schönsten Buch" gewählt wurde, einige Eltern entsetzt waren:

Dem Kater wird von einem Würstelverkäufer ein Stück Schwanz abgehackt.

Fürchtet euch nicht, der Schwanz wird verbunden, und zwar von – Prostituierten. Muss man den Kleinen ja bei dieser Gelegenheit nicht unbedingt erklären, was die netten Frauen sonst so machen.

Jedenfalls ist die Geschichte 24 Jahre danach neuerlich in den Buchhandlungen; wieder mit den Illustrationen von Peter Schössow, der inzwischen zu einem der großen deutschen Bilderbuchkünstler geworden ist.

Die Geschichte ist keine überdrehte Konstruktion. Sie ist die Suche vom "Ich" (= Kater Robinson) nach dem Du (= in diesem Fall Katze Sirikit). Robinson wird einem kleinen Mädchen geschenkt und muss Puppe spielen. Er flüchtet, eine Kröte pinkelt ihm ins Aug, eine Ratte kämpft mit ihm ... Nichts Besonderes also – aber dieser versteckte Aufruf zum Aufbegehren und Glücksuchen in Kombination mit der Bilderpracht beschwingt das Leben.

KURIER-Wertung: **** von *****