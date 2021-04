Chorprobe trotz Corona - mit FFP-2-Zertifikat

Wie das klingt, konnte der KURIER bei einer Probe überprüfen. Ferlesch bereitet das Programm für ein Konzert mit Werken von Brahms, Renaldo Hahn und Mahler vor. Doch zuvor ging’s in die Teststation, die professionell von einer Apothekerin im Pausenfoyer eingerichtet wurde.

Im Saal haben die Sängerinnen und Sänger bereits ihre Plätze mit großen Abständen eingenommen. Jede und jeder ist tatsächlich maskiert. Auch Korrepetitor István Mátyás und der Chorleiter selbst. Schon bei den ersten Takten von einem der Lieder von Brahms’ „Gedenk- und Festtagssprüchen“ lässt die Wortdeutlichkeit aufmerken. Was dann folgt, ist so bewegend, so schön. „S’il est vrai, Chloris“, singen die Herren in warmen, weichen Tönen, die Damen stimmen ein, die Bässe breiten einen vibrierenden Klangteppich.

Da gäbe es doch nichts, was gegen ein Konzert vor Live-Publikum spräche? „Wenn auch das Publikum Masken trägt, getestet ist und in Abständen platziert ist, so ist es mit der im Konzerthaus perfekt funktionierenden Klimaanlage unverständlich, warum nicht auch vor Publikum musiziert werden kann“, sagt Ferlesch. „Laut einer Studie, die das Fraunhofer Institut für das Konzerthaus in Dortmund durchgeführt hat, kann die Ansteckungsgefahr in Konzertsälen nahezu ausgeschlossen werden.“

In weniger gut ausgestatteten Lokalitäten seien Veranstaltungen derzeit kaum möglich, räumt er ein. „Aber Österreich kennt man vor allem durch zwei Dinge, Kultur und Sport. In der Hauptstadt dieser Kulturnation müsste es doch möglich sein, dass Häuser wie die Wiener Staatsoper, der Musikverein, das Konzerthaus, also alle, die über ein nach oben absaugendes Umluftsystem verfügen, den Betrieb aufnehmen können. Warum das nicht erlaubt wird, ist schon seltsam“, sagt er und wendet er sich wieder Wesentlichem zu, seiner Probe. Denn irgendwann gibt es wieder Konzerte.