Chilenischer Autor Luis Sepúlveda gestorben

Luis Sepúlveda wollte stets für jene sprechen, die kein Gehör finden. "Die besten Romane erzählen die Geschichten von Verlierern", sagte er einmal in einem Interview der spanischen Zeitung " El País". "Die Sieger schreiben ihre eigene Geschichte, wir Schriftsteller geben den Vergessenen eine Stimme."

Der chilenische Autor floh vor den Militärs aus seiner Heimat, kämpfte Seite an Seite mit Guerilleros in Mittelamerika und tauchte tief in die Kultur der indigenen Shuar im Amazonasgebiet ein. Viele Jahre zog er durch die Welt, lebte in Ecuador und Nicaragua, in Deutschland und in Spanien.

Jetzt ist der Autor an den Folgen des neuartigen Coronavirus gestorben. Im Alter von 70 Jahren erlag er in einem Krankenhaus im nordspanischen Oviedo in der Region Asturien - seiner Wahlheimat seit Mitte der 1990er-Jahren - einem von Covid-19 beschleunigten Multiorganversagen, wie die behandelnden Ärzte der Deutschen Presse-Agentur am Telefon sagten.

Der Autor war bereits vor rund eineinhalb Monaten, am 29. Februar, in das Krankenhaus gebracht worden. Er war der erste Patient, der in Asturien positiv auf das neue Coronavirus getestet worden war. Die meiste Zeit lag er seitdem den Angaben zufolge bewusstlos auf der Intensivstation und hatte künstlich beatmet werden müssen.

Die Würdigungen ließen auf den sozialen Netzwerken vor allem in Spanien, wo Sepúlveda besonders beliebt war, nicht auf sich warten. "Er war ein Autor, der die Weltliteratur bereichert hat", schrieb sein Landsmann und Schriftsteller-Kollege Roberto Ampuero, zur Zeit Chiles Botschafter in Madrid, auf Twitter.