Chick Corea: Aus dem Melting Pot des Jazz

Jazz und Klassik treffen auch bei "The Continents" ( DG) für das gelbe Plattenlabel aufeinander. 2006 bekam Corea von den Veranstaltern des Wiener Mozartjahres zum 250. Geburtstag des Komponisten den Auftrag, ein Werk in dessen Geist zu schreiben. Den sah der Amerikaner in der "reinen Schaffensfreude, der Freude an der Kreativität, der Freude am Musizieren".

Es entstand das sechs-sätzige Konzert "The Continents", das die Spontaneität einer Jazzband und den Klangsinn eines Kammerorchesters, die Rhythmen des Jazz und der Musik der Kontinente und die Klangfarben klassischer Streicher und Bläser verbindet.

"In meinen Ohren klingt Mozarts Musik wie Bebop von Dizzy Gillespie", sagte Corea vor der Uraufführung beim Jazzfest Wien in der Staatsoper. Jetzt gibt’s die Studio-Aufnahme mit Marcus Gilmore (Schlagzeug), Hans Glawisching (Bass), Tim Garland (Saxofon), Steve Davis (Posaune) und New Yorker Kammermusikern unter dem Dirigenten Steven Mercurio.

"Es war magisch. Wir waren eineinhalb Tage früher fertig als geplant", sagt Corea. "Und nach der Verabschiedung des Orchesters improvisierte das Quintett noch ein wenig zum Spaß herum." Glücklicherweise lief die Aufnahme weiter, und die inspirierte Jam Session wurde ebenso zum Bestandteil des Doppelalbums wie die elf abschließenden Solo-Improvisationen, in denen Corea Ideen aus "The Continents" weiterspinnt (3 von 5 Punkten).