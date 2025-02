Chers Memoiren: Ein halbes Leben im Plauderton

Eigentlich wollte sie ja den Impfstoff gegen Polio erfinden. Das war Chers größte Mission in ihrer Kindheit. Sie war auch einigermaßen sauer, als ihr der US-Virologe Jonas Salk in dieser Angelegenheit zuvorgekommen ist. Cher war überhaupt ein sehr besorgtes Kind. Sie wollte zum Beispiel keine Kuchengabel neben eine normale Gabel in die Bestecklade legen, denn es ließ sich ja nicht ausschließen, dass die große gemein zur kleinen ist.

Eh süß komisch. Aber man könnte sich auch fragen: Um Himmels Willen, was ist dem Kind widerfahren, dass es so denkt? Ja, so einiges. Aber in ihrer Autobiografie (erschienen bei HarperCollins) erzählt Popstar Cher die Widrigkeiten ihrer Kindheit im selben trockenen Plauderton wie sie von wilden Outfits (oft!) berichtet. Das erzeugt einen erstaunlichen Sog, aber auch, weil einfach so unglaublich viel passiert.