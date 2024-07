Charles Lloyd in Wien: Ein Sound voller Leuchtkraft und lyrischer Intensität

Nur selten spielt er in Jazzclubs. Aber am Dienstag war Charles Lloyd mit seinem Sky-Quartett live im Porgy. Ein Gigant am Tenor-Sax. Ein Altmeister in Höchstform. Der mittlerweile 86-Jährige, schon in den 60er-Jahren ein gefeiertes Idol, bei dem Keith Jarrett seine Karriere begonnen hat, steht mit Strickmütze, Sonnenbrille und in beiger Jacke auf der Bühne: ein nach wie vor unglaublich kreativer und produktiver Musiker mit offenem Geist, einem extrabreiten Horizont – und Tönen, die weit tragen. So schön, dass es fast ein bisschen weh tut.