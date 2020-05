Cerhas "Baal": Ein Reigen der Übellaune

Der Rand der Gesellschaft liegt am Rande der Stadt: Baal, die für jeden sozialen Gebrauch untaugliche Brecht-Figur, verwehrt sich derzeit in der ehemaligen Ankerbrotfabrik in Wien-Favoriten gegen die Zumutungen des Funktionieren-Müssens.

Und das funktioniert wiederum gut: Mit der Brecht-Oper " Baal" von Friedrich Cerha, 85-jähriger Jahresregent der Neuen Musik, heimste die Neue Oper Wien einen Publikumserfolg ein.



Stimmig Übervorteilung, Verführung, Gesellschaftszwänge: Es ist ein zeitloser Reigen der Übellaune, den Baal vorantreibt. Sébastien Soulès legt den Unsympathler zwischen Rüpelrocker und Leidensfigur an. Eine energetische, stimmige Performance - wenn auch Soulès stimmlich nicht immer auf der Höhe der Partie ist.