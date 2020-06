Cerha: Ehrung für Doyen der Komponisten

Cerha selbst hatte sich im Interview mit der Austria Presse Agentur angesichts der renommierten Auszeichnung gelassen gezeigt: "Ich war durch meine Entwicklung unter dem Ständestaat und später im Nationalsozialismus gezwungen, in mir selbst gefestigt zu sein", sagte der Komponist. "Daher haben mich sowohl die positiven wie die negativen Einstellungen der Öffentlichkeit mir gegenüber gewissermaßen unberührt gelassen. Ich kann Stellungnahmen jedweder Art gelassen entgegennehmen. Und das tue ich jetzt auch mit diesem Preis. Auch wenn er wirklich eine große Bedeutung hat, wenn man sich die Liste der bisherigen Preisträger ansieht..." In einer ersten Reaktion auf die Zuerkennung hatte Cerha erklärt: "In der Liste der Ernst von Siemens Musikpreisträger, dieser - wie Thomas Bernhard sagen würde - `Geistesheroen unserer Zeit` zu stehen, ehrt mich sehr."

Bei dem musikalischen Festakt im Münchner Cuvillies-Theater wurden auch die Förderpreise für junge Komponisten vergeben. Sie gehen an den Briten Luke Bedford, an Zeynep Gedizlioglu aus der Türkei und an den Deutschen Ulrich Alexander Kreppein. Mit weiteren rund 2,4 Millionen Euro unterstützt die Stiftung mehr als 140 zeitgenössische Musikprojekte in aller Welt, darunter Konzerte, Kompositionsaufträge, Wettbewerbe und Akademien. Die Ernst von Siemens Stiftung verleiht den Preis. Das Geld stammt aus dem privaten Vermögen ihres Gründers.