CD der Woche: Traum von einer neuen Welt

Nun ist "Cut The World" erschienen, mit neu arrangierten und orchesterbegleiteten Auszügen aus Hegartys bisherigem Schaffen, unter anderem aus dem unübertroffenen, hörenswerten Album "I Am A Bird Now". Durch die Orchestrierung haben die filigranen, hoch sensiblen Songs eine "ganz neue Muskulosität" bekommen, sagt Hegarty im KURIER-Gespräch. "Aber ich hoffe, sie haben sich ihre Intimität bewahrt – das war mir sehr wichtig."

Mit seiner bezaubernden Counterstimme macht Hegarty Songhighlights wie "Another World" (mit spannenden, im Pop viel zu wenig gehörten harmonischen Abenteuern), "Twilight" oder "The Rapture" unverwechselbar. Das Album transportiert auch ein inhaltliches Anliegen Hegartys: Er träumt von einem "Future Feminism", dass also die Welt, die Gesellschaft, die Unternehmen nach weiblichen Prinzipien "und nicht hierarchisch wie eine Armee" regiert werden. "Davon träume ich, von mehr politischer Teilnahme besonders von Frauen", sagt Hegarty zum KURIER. "Unsere Zukunft hängt davon ab, dass wir alles radikal umstellen: Der Kapitalismus ist derzeit in so einer gewaltsamen Phase, dass es fast unmöglich ist, ihn zu zähmen. Eigentlich sollten nicht die Interessen von Unternehmen, sondern wir als Spezies im Mittelpunkt stehen."