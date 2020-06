CD der Woche: Der heitere Blues der Wilson

Leichtfüßig und heiter kommt "Another Country" als das Produkt einer genreübergreifenden Songwriterin daher. Begleitet wird sie von Akkordeon, zwei Percussionisten, Bass und dem italienischen Jazz-Gitarristen und Komponisten Fabrizio Sotti. Der hat bereits Wilsons CD "Glamoured" (2003) produziert.

Wer hätte das gedacht: Dass die Spezialistin für den trägen Sound des Mississippi-Deltas einmal den tausendfach abgenudelten Italo-Gassenhauer "O Sole mio" – übrigens die einzige Fremdkomposition des Albums – aufnehmen würde?

Und das in gleich zwei neu arrangierten, verspielten Versionen – einmal funkig, und einmal mit einem melancholischen Schmelz à la Fado gesungen. Und es passiert (fast) kitschfrei, delikat, heiter-verhalten und anmutig.

Vom kraftvollen Album "Belly of the Sun" (2002) ist diese sommerlich leuchtende Performance zwar weit entfernt. Auch die ganz tiefen Lagen fehlen auf "Another Country". Aber schwelgerisch schwebend, gemächlich und doch nie behäbig entwickeln sich die Songs – vom Ohrwurm "Red Guitar" bis zum afrikanischen Choral "Olomuroro".

"No More Blues" trans­poniert einen Klassiker ins Folkloristische. Italienisches Flair verströmt schließlich der Titel-Song "Another Country".

In warmen Farben leuchten die Songs, wippen, swingen und grooven elegant wie bei einem Spaziergang über die Piazza von Florenz, wo die Aufnahmen entstanden.



KURIER-Wertung: **** von *****