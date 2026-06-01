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Kultur

Berühmte Banane erneut aus Ausstellung gestohlen

Wo Maurizio Cattelan ist, ist Aufmerksamkeit: Nun kam dem Centre Pompidou die kontroverse Arbeit abhanden.
01.06.2026, 15:59

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„Comedian“ von Maurizio Cattelan ist längst mehr als eine Banane an der Wand mit einem Klebeband darüber: Im Centre Pompidou im französischen Metz ist sie nun aus einer Ausstellung gestohlen worden. Die Einrichtung hat nach eigenen Angaben Anzeige gegen Unbekannt erstattet. 

Nach Angaben des Museums bemerkte ein Sicherheitsmitarbeiter am Wochenende das Fehlen der Banane. Inzwischen wurde sie ersetzt. Bereits im Juli 2025 sorgte sie in der Einrichtung für Aufsehen, als ein Besucher die Frucht verzehrte. 

„Comedian“ wird in der bis zum 27. Jänner 2027 dauernden Ausstellung „Dimanche sans fin“ gezeigt. Da das Centre Pompidou in Paris wegen mehrjähriger Umbauarbeiten geschlossen ist, wandern Bestände der Kollektion an andere Orte - die Ausstellung in der Dependance Metz feiert zugleich das 15-jährige Bestehen der Außenstelle. 

Das ist keine Banane: Was der Preis für "Comedian" über die Kunstwelt sagt

Cattelan ist seit vielen Jahren für provokante Skulpturen und Installationen bekannt. Er erregte u. a. mit der lebensecht wirkenden Figur eines Adolf Hitler auf Knien oder einer ebenso realistisch gestalteten Figur eines scheinbar von einem Meteoriten getrofenen papst Johannes Paul II: Aufmerksamkeit. 

Kunst und Wert

Hohe Bekanntheit erregte auch "America", eine aus Massivgold gefertigte Toilette. Während die "Urversion" aus dem britischen Blenheim-Palast gestohlen und nicht mehr wiedergefunden wurde, wurde eine andere Version 2025 versteigert - sie erzielte nur den Materialwert. 

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Wie "America"  existiert auch "Comedian"  in mehreren Exemplaren. Die mit Klebeband befestigte Frucht, die den Betrachter dazu anregen soll, seine Sicht auf Kunst und ihren Wert zu hinterfragen, wurde schon von mehreren Menschen verzehrt.

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Der erste war der zeitgenössische Künstler David Datuna, der die Banane 2019 auf der Art Basel Miami einfach ablöste und aß, während er rief: „Respekt, Maurizio!“ Später nannte er sich „den ersten Künstler, der die Kunst eines anderen Künstlers gegessen hat“. 2023 aß ein koreanischer Student die Banane im Leeum Museum of Art in Seoul. Er sagte, er habe Hunger gehabt und das Werk sei doch „zum Essen da“.
Im Jahr darauf aß auch der Unternehmer Justin Sun die Banane - nachdem er sie für 5,2 Millionen Dollar gekauft hatte.

Agenturen, hub  | 

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