Berühmte Banane erneut aus Ausstellung gestohlen

„Comedian“ von Maurizio Cattelan ist längst mehr als eine Banane an der Wand mit einem Klebeband darüber: Im Centre Pompidou im französischen Metz ist sie nun aus einer Ausstellung gestohlen worden. Die Einrichtung hat nach eigenen Angaben Anzeige gegen Unbekannt erstattet.

Nach Angaben des Museums bemerkte ein Sicherheitsmitarbeiter am Wochenende das Fehlen der Banane. Inzwischen wurde sie ersetzt. Bereits im Juli 2025 sorgte sie in der Einrichtung für Aufsehen, als ein Besucher die Frucht verzehrte.

„Comedian“ wird in der bis zum 27. Jänner 2027 dauernden Ausstellung „Dimanche sans fin“ gezeigt. Da das Centre Pompidou in Paris wegen mehrjähriger Umbauarbeiten geschlossen ist, wandern Bestände der Kollektion an andere Orte - die Ausstellung in der Dependance Metz feiert zugleich das 15-jährige Bestehen der Außenstelle.