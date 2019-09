"Cats" heute zurück in Wien: Markus Spiegel über das Original im Jahr 1983

In meiner aktiven Zeit als Musikproduzent flog ich traditionell zweimal im Jahr nach London und New York, um mir neue Shows anzuschauen. Das war eigentlich verpflichtend, da ich für unzählige deutschsprachige Cast-Aufnahmen verantwortlich war. Informiert zu sein war wichtig, denn bekanntlich schläft die Konkurrenz nicht.

So geschehen auch 1981. Am 11. Mai hatte „Cats“ Weltpremiere im New London Theatre. Eintrittskarten auf regulärem Weg zu bekommen war für absehbare Zeit unmöglich. Ein mir bekannter Schwarzhändler machte es aber möglich. Zu zahlen hatte ich das Dreifache des offiziellen Kartenpreises.